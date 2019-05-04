Зеленский назвал дату инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести инаугурацию 19 мая. Об этом он сообщил журналистам перед встречей с лидерами фракций, передает ТАСС.

«На встрече мы предложим [провести инаугурацию] 19 мая, а там посмотрим», — сказал Зеленский.

Он не уточнил, почему намерен провести мероприятие именно этого числа.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.