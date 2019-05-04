Депутат РФ ответил украинскому коллеге на слова о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Рады Ивана Крулько о том, когда украинцы вновь станут «братским народом» для России. Об этом сообщает RT

До этого Крулько заявил, что украинцы вновь станут «братьями» с россиянами, когда согласятся стать вассалами России.

По мнению Бальбека, Крулько показывает, что хочет стать «вассалом Запада». Также российский депутат сравнил Крулько с соловьем, отметив, что он «заливается, заявляя о притязаниях России на самое святое — украинскую независимость».

«В Киеве подобную лояльность не оценили, и сейчас, для того чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности, выбрана удачная причина — внешний враг Россия», — добавил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Украина решила строить армию и давить Россию в ответ на выдачу паспортов РФ.