Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

<img src="//img.gazeta.ru/files3/347/12329347/RTX6SQV4-pic905-895x505-6983.jpg">

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским. Об этом он написал на фейсбуке.

По его словам, документ этой страны дает больше возможностей для путешествий по миру, предоставляет свободный въезд во многие страны.

«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что появилось видео очередей за паспортами России в ДНР.