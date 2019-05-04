Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде

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Украинцы вновь станут «братским народом» для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, интересы Москвы и Киева не совпадают по многим вопросам.

«Россия и любая российская власть мечтает о возобновлении империи, Советского союза и чего угодно», — считает Крулько.

Он добавил, что Украина хочет действовать самостоятельно.

«Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом», — заключил Крулько.

Ранее сообщалось, что Украина решила строить армию и давить Россию в ответ на выдачу паспортов РФ.