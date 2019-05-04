WSJ: планы оппозиции по свержению главы Венесуэлы сорвались в последний момент

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Венесуэльская оппозиция, планировавшая свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро, не смогла осуществить планы в последний момент, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что оппозиция во главе с самопровозглашенным временным лидером Венесуэлы Хуаном Гуайдо много месяцев искала поддержку у официальных лиц, занимающих высокий ранг в стране.

«Хотя первоначально позиции сторон расходились, они согласились в одном: Мадуро следует уйти», — уточняет издание.

Однако «сделка сорвалась 30 апреля по неустановленным причинам». По одной из версий, планы провалились, так как Гуайдо и другой венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес публично выступили с «призывом к восстанию». После этого якобы лица из окружения президента отказались от намерений по свержению Мадуро.

Ранее сообщалось, что все военноначальники Венесуэлы остались верны Мадуро.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.