В сенате возмущены отказом Трампа обсуждать с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020

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Сенатор США Чак Шумер высмеял американского президента Дональда Трампа после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Шумера, главы государств беседовали час, но вместо того, чтобы обсуждать доказательства «российского вмешательства», выявленные расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, лидеры «сплетничали о теориях заговора Fox News».

«Приоритеты Трампа ужасны и подрывают демократию», — заявил Шумер.

Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020.