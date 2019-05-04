«Хотели в историю? Действуйте»: депутат Рады обратился к Зеленскому

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Депутат украинской Рады Евгений Мураев опубликовал видеозапись, в который обратился к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому. Она размещена на его странице в фейсбуке.

По словам депутата, «приходит время конструктива». Он также отметил, что «правление» Порошенко окончено, а у страны есть надежда на изменение.

«Но, к сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест», — сказал Мураев.

Он заметил, что позиция Зеленского не отличается от позиции Порошенко, что означает для украинской стороны дальнейшее разрушение страны и продолжение вооруженных столкновений.

«Хотели в историю? Действуйте», — заявил Мураев.

Ранее в штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.