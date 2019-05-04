Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам Трампа, речь идет о Соединенных Штатах Америки, в которых есть свобода слова.
«Мы следим и наблюдаем, внимательно!!» — подчеркнул Трамп.
Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что социальные сети подвергает цензуре его и других сторонников консерваторов и он не знал, каких масштабов она достигла.