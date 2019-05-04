США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана

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В американском Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ужесточить односторонние санкционные ограничения в отношении иранской стороны. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что это произойдет, если Тегеран нарушит свои ядерные обязательства или если США сочтут подобные проекты не представляющими ценность для ограничения деятельности Ирана в ядерной сфере.

«Мы оставляем за собой право в любое время отменить или изменить нашу политику, охватывающую эту деятельность нераспространения», — говорится в сообщении.

Ранее США отказались терпеть обогащение урана Ираном.