США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана
В американском Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ужесточить односторонние санкционные ограничения в отношении иранской стороны. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что это произойдет, если Тегеран нарушит свои ядерные обязательства или если США сочтут подобные проекты не представляющими ценность для ограничения деятельности Ирана в ядерной сфере.
«Мы оставляем за собой право в любое время отменить или изменить нашу политику, охватывающую эту деятельность нераспространения», — говорится в сообщении.