Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.

«Он (Путин) не намерен вмешиваться в Венесуэлу… он только хочет увидеть что-то позитивное для Венесуэлы. Я чувствую то же самое. Мы хотим доставить гуманитарную помощь, люди голодают», — сказал он.

Трамп отметил, что провел «очень позитивный разговор с Путиным по Венесуэле».

Ранее в Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.