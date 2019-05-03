Трамп дал оценку разговору с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, разговор был продуктивным.

«Был длинный и очень хороший разговор с президентом России Путиным», — написал Трамп.

Он уточнил, что обсуди с Путиным торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, а также контроль ядерного вооружения.

Ранее в Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.