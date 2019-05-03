Кто был инициатором разговора Путина и Трампа
В Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Сообщается, что инициатива исходила от американской стороны.
«По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, о чем в течение полутора часов говорили лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.