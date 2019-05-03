NYT: кандидат в президенты США сделала ставку на борьбу с наркотиками и алкоголем

Сенатор от штата Миннесоты и кандидат в президенты США Эми Клобушар в предвыборной гонке против действующего американского лидера Дональда Трамп сделала ставку на борьбу с алкоголизмом и наркоманией, пишет газета The New York Times.

Как отмечает газета, политик сосредоточилась на «глубоко личном для нее вопросе». К этому побудил собственный опыт — от алкоголизма страдал отец сенатора, а также истории избирателей. На решение этих проблем Клобушар планирует потратить $100 млрд.

В этот план также входит финансирование программ по предотвращению самоубийств. По ее словам, американцы нуждаются в помощи, но они не могут ее получить.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден лидирует по итогам опроса среди демократов.