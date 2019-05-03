Медведчук поставил в один ряд Порошенко и Зеленского

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что и действующий и избранный президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский показательно игнорируют самые болезненные вопросы украинского общества, передает РИА «Новости».

По его словам, ни нынешняя, ни будущая власти никак не отреагировали на годовщину протестных акций в Одессе и пожара в Доме профсоюзов.

«И действующий президент, и новый победитель избирательной гонки, главы правительства и парламента со свитой предпочли закрыть глаза на скорбную дату», — сказал Медведчук.

Ранее в ООН заявили, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является «неэффективным».