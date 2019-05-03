О первых шагах Зеленского проинформировали Евросоюз

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Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского проинформировали послов 28 стран Европейского союза в Брюсселе о его первых шагах на посту, передает ТАСС.

Уточняется, что советники Александр Данилюк и Руслан Рябошапка познакомили представителей Евросоюза с приоритетами Зеленского.

По словам Данилюка, украинскую сторону «заверили в полной поддержке». Он также отметил, что обсуждалось усиление санкций против России.

Представители команды Зеленского также встретились с советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Ранее в Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.