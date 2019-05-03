Захарова поставила на место Климкина после слов про «Бессмертный полк»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Украины Павлу Климкину на его слова про «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».

Захарова предложила ему провести акцию с портретами жертв Бандеры.

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Климкин предложил провести на Украине акцию против сталинских репрессий.