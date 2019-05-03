Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной

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Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за приговора Марии Бутиной, передает ТАСС.

Отмечается, что диппредставительство считает решение суда неправомерным.

«Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении посольства.

Также сообщается, что дипломаты посольства посетили Бутину.

Ранее сообщалось, что американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. После этого в Госдуме предложили создать «список Бутиной», в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.