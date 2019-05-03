«Не надо святотатствовать»: Клинцевич об ответе Климкина на «Бессмертный полк»

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не надо святотатствовать, господин министр», — сказал Клинцевич.

По его словам, Климкину осталось сделать «один шаг» для того, чтобы признать итогом Второй мировой войны «поражение» Украины.

Он также добавил, что Климкин не может говорить от имени народа Украины.

Ранее сообщалось, что Климкин предложил провести на Украине акцию против сталинских репрессий.