Daily Mail: Терезу Мэй перекричали вопросами о ее отставке

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От премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вновь потребовали уйти в отставку, передает британский таблоид Daily Mail.

Это произошло во время пресс-конференции после завершения местных выборов, по итогам которых 2 мая консерваторы и лейбористы понесли самые большие потери своих мандатов. Это связано с недовольством избирателей действиями чиновников по Brexit (выходу из Европейского союза), отметил «Би-би-си». По их предварительным данным, правящая партия консерваторов потеряла более 500 мест.

Отмечается, что во время конференции некоторые участники встречи начали перекрикивать Терезу Мэй, призывая ее подать в отставку.

«Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны», — прокричал мужчина во время выступления Терезы Мэй в Лланголлене (Северный Уэльс).

После охрана попыталась его удалить из зала.

Выборы проходили в 248 местных советах Англии и 11 советах Северной Ирландии.