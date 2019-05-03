Daily Mail: Терезу Мэй перекричали вопросами о ее отставке
От премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вновь потребовали уйти в отставку, передает британский таблоид Daily Mail.
Это произошло во время пресс-конференции после завершения местных выборов, по итогам которых 2 мая консерваторы и лейбористы понесли самые большие потери своих мандатов. Это связано с недовольством избирателей действиями чиновников по Brexit (выходу из Европейского союза), отметил «Би-би-си». По их предварительным данным, правящая партия консерваторов потеряла более 500 мест.
Отмечается, что во время конференции некоторые участники встречи начали перекрикивать Терезу Мэй, призывая ее подать в отставку.
«Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны», — прокричал мужчина во время выступления Терезы Мэй в Лланголлене (Северный Уэльс).
После охрана попыталась его удалить из зала.
Выборы проходили в 248 местных советах Англии и 11 советах Северной Ирландии.