Медведчук напомнил Зеленскому об общем у Украины и России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что только граница объединяет Украину и Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, заявление Зеленского не соответствует действительности.
Он также добавил, что Россию и Украину объединяет тысячелетняя история, общие славянские корни, культура и язык.
Медведчук подчеркнул, что слова Зеленского о границе являются «глубоким заблуждением».
Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на слова Зеленского о связях РФ и Украины