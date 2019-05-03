Медведчук напомнил Зеленскому об общем у Украины и России

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что только граница объединяет Украину и Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявление Зеленского не соответствует действительности.

Он также добавил, что Россию и Украину объединяет тысячелетняя история, общие славянские корни, культура и язык.

Медведчук подчеркнул, что слова Зеленского о границе являются «глубоким заблуждением».

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на слова Зеленского о связях РФ и Украины