Чего конгресс США ждет от Зеленского, рассказали в посольстве Украины

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В посольстве Украины в США рассказали, чего конгресс Соединенных Штатов ждет от новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, конгресс ожидает продолжения антикоррупционных реформ, а также обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.

Уточняется, что недавно в конгрессе прошли открытые слушания. Конгрессмены подчеркнули, что Вашингтон намерен оказать Киеву поддержку в различных областях, чтобы противостоять «агрессии» Москвы.

Кроме того, политики высказали намерение проследить за безопасностью в Азовском море и расширить антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет вернуть статью о незаконном обогащении.