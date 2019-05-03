Чего конгресс США ждет от Зеленского, рассказали в посольстве Украины
В посольстве Украины в США рассказали, чего конгресс Соединенных Штатов ждет от новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, конгресс ожидает продолжения антикоррупционных реформ, а также обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Уточняется, что недавно в конгрессе прошли открытые слушания. Конгрессмены подчеркнули, что Вашингтон намерен оказать Киеву поддержку в различных областях, чтобы противостоять «агрессии» Москвы.
Кроме того, политики высказали намерение проследить за безопасностью в Азовском море и расширить антироссийские санкции.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет вернуть статью о незаконном обогащении.