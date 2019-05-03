Зеленский хочет вернуть статью о незаконном обогащении

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение, передает ТАСС.

Об этом заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка.

По его словам, возобновления действия данного закона на Украине является одной из главных инициатив Зеленского.

Он также добавил, что это позволит нивелировать негативный эффект от «амнистии незаконно полученных капиталов».

Ранее в штабе Зеленского рассказали о главном приоритете избранного президента Украины.