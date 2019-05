NBC: после бойкота генпрокурора США на допрос о «российском деле» позовут Мюллера

После того, как генеральный прокурор США Уильям Барр отказался прийти на слушания по «российскому делу», судебный комитет палаты представителей США начал напрямую вести переговоры с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который в марте завершил свое расследование о вмешательстве в выборы президента 2016 года, сообщил NBC.

Судебный комитет пытается добиться от Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по «российскому делу».

В четверг, 2 мая генпрокурор США Уильям Барр не пришел на слушания в конгрессе по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. После этого многие демократы в конгрессе призвали его уйти в отставку. Мюллер в свою очередь обвинил генпрокурора в искажении его итогового доклада.

Ранее Белый дом нашел правовые неточности в докладе по «российскому делу».

Москва не раз отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.

It was just reported on @TheBeatWithAri that, according to NBC News, the House Judiciary Committee has started discussions directly with Robert Mueller's team about him coming to testify before the Committee.