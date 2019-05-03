Трамп призвал демократов и республиканцев к примирению

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Президент США Дональд Трамп призвал представителей республиканской и демократической партий «вернуться к работе». Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Трампа, последние два года члены обеих партий занимались тем, чтобы представить своих оппонентов в наименее выигрышном свете. После того, как расследование специального прокурора Роберта Мюллера показало отсутствие сговора штаба Трампа и России партиям следует «вернуться к работе» на «благо» жителей США, подчеркнул Трамп.

«Давайте займемся иммиграцией (границей), инфраструктурой, более низкими ценами на лекарства и многим другим — прямо сейчас!» — написал Трамп.

Ранее Трамп призвал демократов вернуться с каникул для борьбы с мигрантами.