Трамп призвал демократов и республиканцев к примирению
Президент США Дональд Трамп призвал представителей республиканской и демократической партий «вернуться к работе». Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Трампа, последние два года члены обеих партий занимались тем, чтобы представить своих оппонентов в наименее выигрышном свете. После того, как расследование специального прокурора Роберта Мюллера показало отсутствие сговора штаба Трампа и России партиям следует «вернуться к работе» на «благо» жителей США, подчеркнул Трамп.
«Давайте займемся иммиграцией (границей), инфраструктурой, более низкими ценами на лекарства и многим другим — прямо сейчас!» — написал Трамп.
Ранее Трамп призвал демократов вернуться с каникул для борьбы с мигрантами.