Гуайдо позвал сторонников к воинским частям

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо обратился к своим сторонникам в твиттере и призвал их провести в субботу, 4 мая, мирные собрания у воинских частей.

По его словам, данные собрания помогут привлечь военных «к защите конституции».

Также Гуайдо написал, что в воскресенье, 5 мая, пройдет поминальная служба по погибшим в массовых протестах, прошедших 30 мая.

Помимо этого Гуайдо призвал венесуэльцев провести забастовку в один из дней следующей недели.

Ранее сообщалось, что Белый дом ищет способы финансирования оппозиции Венесуэлы.