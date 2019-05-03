Соратники Трампа ищут способы финансирования оппозиции Венесуэлы, узнал CNN

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Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты, как можно предоставить финансовую поддержку венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Один из источников рассказал, что Белый дом ищет способы, как можно обеспечить выплаты «временному правительству» Венесуэлы, чтобы оно могло осуществлять свои функции независимо от официального Каракаса.

«Они [выплаты] будут включать зарплаты разным людям, включая военных», — уточнил источник.

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что не хотел бы вводить войска в Венесуэлу.