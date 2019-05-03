Трамп внес на утверждение кандидатуру постпреда США при ООН

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Президент США Дональд Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН, пишет The Hill.

Ранее президент заявлял, что Крафт проделала «выдающуюся» работу в качестве посла США в Канаде, отметив ее лидерские качества. Она занимала этот пост с 2017 года.

В случае одобрения сената Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генассамблее ООН и Совбезе ООН.

Также ранее стало известно, что Крафт стала кандидатом на должность постпреда США при ООН.