Опубликованы официальные итоги выборов на Украине
В официальной газете «Правительственный курьер» обнародованы итоги второго тура президентских выборов на Украине, сообщает ТАСС.
С этого момента Владимир Зеленский официально считается избранным президентом Украины. Также начинается отсчет 30 дней, за которые должна пройти инаугурация Зеленского.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля 2019 года.
Ранее потерпевший поражение во втором туре выборов Петр Порошенко заявил о намерении создать новую политическую партию.