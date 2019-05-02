Зеленского призвали прекратить репрессии на Украине
Американские правозащитники передали избранному президенту Украины Владмиру Зеленскому письмо с призывом прекратить политические репрессии в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, правозащитники также потребовали от Зеленского прекратить ультранационалистическую политику украинского лидера Петра Порошенко.
Как отмечается, представители организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» попросили Зеленского позволить начать международное расследование трагедии в Одессе.
Ранее в ООН заявили, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является «неэффективным».