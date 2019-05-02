Коломойского спросили, что он хочет получить от Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/785/12263785/RIAN_2420305.HR-pic905-895x505-46356.jpg">

Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос о том, что он хочет получить от избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я к нему даже обращаться не буду, мне ничего от него не надо», — сказал Коломойский.

По его словам, он является самодостаточным человеком.

Он также добавил, что власти Украины никогда ему «ничем не помогали».

Ранее Коломойский выразил надежду на то, что Зеленский справится со своей новой должностью.