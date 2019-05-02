Генпрокурор США совершил преступление, заявила спикер конгресса

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что генпрокурор страны Уильям Барр совершил преступление. Об этом сообщает The Washington Post.

По ее словам, Барр якобы солгал конгрессу во время дачи показаний.

Она также добавила, что показания Барра подняли «очень серьезные» вопросы.

При этом Пелоси не уточнила о каких именно показаниях идет речь.

Ранее Пелоси заявила о недоверии генеральному прокурору США Уильяму Барру.