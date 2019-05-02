Зеленский обязан совершить первый визит в Одессу, считают в Раде

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен совершить первый визит в Одессу после своей инаугурации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зеленский должен сделать первый визит в Одессу», — сказал Рабинович.

По его словам, одесситы ждут от Зеленского «адекватной реакции».

Он также подчеркнул, что виновники трагедии в Одессе должны предстать перед судом.

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил Украину в затягивании расследования трагедии в Одессе.

В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года произошел пожар, в результате которого погибли десятки человек, там укрывались противники смены власти на Украине.