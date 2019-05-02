«Неправда»: Лавров о словах Помпео про бегство Мадуро

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел покинуть территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия не отговаривала Мадуро от «бегства» из Венесуэлы.

Он также добавил, что заявление Помпео об участии России в данном вопросе является «неправдой».

Ранее сообщалось, что Помпео обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Венесуэле.