Клинтон призвала КНР украсть налоговые декларации Трампа
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила властям Китая получить данные о налоговых декларациях американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «MediaITE».
По ее словам, Трамп якобы призвал Россию помочь раскрыть информацию о пропавших из офиса Клинтон письмах.
Она также добавил, что демократам следует «призвать на свою сторону КНР» в качестве ответа на действия Трампа.
Клинтон подчеркнула, что в настоящее время ситуация на политической арене США является «абсурдной».
Ранее сообщалось, что Клинтон раскритиковала генпрокурора США Уильяма Барра из-за «российского дела».