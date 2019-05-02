Пушков призвал Зеленского судить причастных к трагедии в Одессе

Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от избранного президента Украины Владимира Зеленского отдать под суд причастных к пожару в Доме профсоюзов в 2014 году, передает РИА «Новости».

Пушков заявил, что Зеленский окажется лжецом, если не сделает этого.

«Все заявления Зеленского о достоинстве и чести, «правах и свободах» на Украине останутся лицемерием и ложью, если он не отдаст под суд подлинных виновных в одесской бойне», — заявил он.

Ранее выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе. В Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана».