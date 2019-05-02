Порошенко хочет создать новую партию, рассказал депутат

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен создать проевропейскую партию на базе «Блока Петра Порошенко», сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал первый зампредседателя фракции БПП в Верховной раде Игорь Кононенко.

«Могу анонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов», — сказал Кононенко.

По его словам, Порошенко хочет объединить все проевропейские силы, чтобы вместе идти на выборы.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах президента, но отказался уходить из политики.