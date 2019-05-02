Трамп ответил на призывы уволить генпрокурора за подлог по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп ответил на призывы уволить генпрокурора США Уильма Барра за подлог по «российскому делу» в эфире Fox Business, дав комментарий по телефону.

Американский лидер заявил, что Барр, по сообщениям, проделал «фантастическую работу», и он собирается с этим ознакомиться.

«Это большой обман, вся эта история с Россией. Не было никакого сговора, не было никакого препятствования», — сказал Трамп.

Он добавил, что это вся эта история является ужасным пятном на США.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил в политической предвзятости к генпрокурору после допроса по «делу о России».

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.