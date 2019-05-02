Трамп обвинил в политической предвзятости к генпрокурору после допроса по «делу о России»

Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора-демократа и кандидата в президенты США Камалу Харрис в том, что та была очень резка по отношению к генеральному прокурору США Уильяму Барру, который давал показания по «российскому делу» в юридическом комитете палаты представителей конгресса США, пишет The Hill со ссылкой на его интервью Fox Business.

Трамп заявил, что Харрис и другие кандидаты в президенты США были грубы с Барром в силу политических мотивов.

Как отмечает издание, во время вопросов Харрис Барр признал, что не ознакомился с основными докладами специального прокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, прежде чем заключить об отсутствии препятствования правосудию со стороны президента США.

Это второй раз за неделю, когда Трамп негативно отзывается от Камале Харрис, уточняет издание.

Ранее Мюллер обвинил генпрокурора США в искажении сути доклада по «российскому делу».