СМИ узнали о скором визите специалиста США по КНДР в Южную Корею

Depositphotos

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн на следующей неделе может посетить Южную Корею, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Источники агентства рассказали, что Бигэн может посетить Республику Корея 8-10 мая для встречи со спецпредставителем южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Отмечается, что стороны в настоящий момент заканчивают согласование визита.

Ожидается, что Бигэн и Ли Ду Хун обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также дальнейшие шаги в диалоге США и КНДР по вопросам ядерного разоружения.

Ранее Госдеп анонсировал визит в Россию спецпредставителя США по КНДР.