СМИ узнали о скором визите специалиста США по КНДР в Южную Корею

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн на следующей неделе может посетить Южную Корею, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Источники агентства рассказали, что Бигэн может посетить Республику Корея 8-10 мая для встречи со спецпредставителем южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Отмечается, что стороны в настоящий момент заканчивают согласование визита.

Ожидается, что Бигэн и Ли Ду Хун обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также дальнейшие шаги в диалоге США и КНДР по вопросам ядерного разоружения.

Ранее Госдеп анонсировал визит в Россию спецпредставителя США по КНДР.