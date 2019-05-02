Гуайдо заявил о гибели сторонника на митинге

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что на митинге его сторонников от рук «диктатуры» погиб один человек. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Гуайдо, погиб 24-летний мужчина, который требовал от венесуэльских властей «свободы».

Оппозиционный лидер подчеркнул, что семье погибшего будет «недостаточно соболезнований» и в связи с этим напомнил, что протестное движение оказывает влияние на режим «силой мучеников».

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять «план», чтобы «исправить ошибки».