Гуайдо заявил о гибели сторонника на митинге
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что на митинге его сторонников от рук «диктатуры» погиб один человек. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Гуайдо, погиб 24-летний мужчина, который требовал от венесуэльских властей «свободы».
Оппозиционный лидер подчеркнул, что семье погибшего будет «недостаточно соболезнований» и в связи с этим напомнил, что протестное движение оказывает влияние на режим «силой мучеников».
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять «план», чтобы «исправить ошибки».