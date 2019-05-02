От Зеленского требуют покаяния за содеянное Порошенко в Одессе

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Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому следует извиниться за действия действующего президента Петра Порошенко. Свое мнение он выразил в фейсбуке.

В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года произошел пожар, в результате которого погибли десятки человек, там укрывались противники смены власти на Украине. По мнению Журавко, Зеленский должен «встать на колени» и извиниться за это перед жителями страны. Он отметил, что считает Порошенко виновным в произошедшем.

«Горел не просто Дом профсоюзов — горело будущее Украины», — добавил Журавко.

Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал главу своей администрации.