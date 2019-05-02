От Зеленского требуют покаяния за содеянное Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому следует извиниться за действия действующего президента Петра Порошенко. Свое мнение он выразил в фейсбуке.
В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года произошел пожар, в результате которого погибли десятки человек, там укрывались противники смены власти на Украине. По мнению Журавко, Зеленский должен «встать на колени» и извиниться за это перед жителями страны. Он отметил, что считает Порошенко виновным в произошедшем.
«Горел не просто Дом профсоюзов — горело будущее Украины», — добавил Журавко.
Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал главу своей администрации.