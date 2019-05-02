«Не спрячется»: демократы пригрозили судом генпрокурору США
Член палаты представителей США демократ Хакеем Джефрис заявил, что генеральный прокурор Уильям Барр получит повестку в суд, если не явится на слушания по «российскому делу» в четверг, 2 мая. Об этом сообщает Reuters.
Джефрис рассказал, что демократы планируют выдать судебную повестку Барру, если он решит не приходить на слушания.
«Он может бежать, но он не спрячется», — подчеркнул Джефрис.
В агентстве уточнили, что Барр планирует вместо вторых слушаний потратить дополнительный час на ответы по отчету по «российскому делу».
Ранее демократы выдвинули ультиматум Барру.