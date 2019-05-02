«Не спрячется»: демократы пригрозили судом генпрокурору США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/633/12130633/RTS2ASSX-pic905-895x505-38877.jpg">

Член палаты представителей США демократ Хакеем Джефрис заявил, что генеральный прокурор Уильям Барр получит повестку в суд, если не явится на слушания по «российскому делу» в четверг, 2 мая. Об этом сообщает Reuters.

Джефрис рассказал, что демократы планируют выдать судебную повестку Барру, если он решит не приходить на слушания.

«Он может бежать, но он не спрячется», — подчеркнул Джефрис.

В агентстве уточнили, что Барр планирует вместо вторых слушаний потратить дополнительный час на ответы по отчету по «российскому делу».

Ранее демократы выдвинули ультиматум Барру.