Мюллер обвинил генпрокурора США в искажении сути доклада по «российскому делу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/10961300/AP_80009869460-pic905-895x505-36858.jpg">

Спецпрокурор Роберт Мюллер в письме генеральному прокурору США Уильяму Барру обвинил его в неполном отображении сути его доклада по итогам 22-месячного расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

По имеющимся данным, письмо было отправлено еще 27 марта, однако публично его представили только сегодня, 1 мая.

В письме Мюллер критикует Барра за то, что его версия доклада «не в полной мере отражала контекст, природу и содержание работы и выводов» его следователей и прокуроров. Подчеркивается, что итоговый доклад Мюллера содержал 448 страниц, в то время как Барр изложил его суть всего на четырех страницах.

При этом отмечается, что наибольшее недовольство Мюллера вызвала часть письма Барра, посвященная обвинениям в адрес президента США Дональда Трампа в попытках препятствовать правосудию.

Ранее сообщалось, что демократы выдвинули ультиматум генпрокурору США по «российскому делу».