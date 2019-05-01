Помпео обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Венесуэле

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия России в Венесуэле дестабилизируют российско-американские отношения и ситуацию в латиноамериканской стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.

Как отмечается, данное заявление Помпео сделал в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 1 мая.

«Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизируют Венесуэлу и американо-российские двусторонние отношения», — говорится в заявлении.

Кроме того, Помпео призвал Москву прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Лавров обвинил США в поддержке попытки переворота в Венесуэле.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.