Помпео обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия России в Венесуэле дестабилизируют российско-американские отношения и ситуацию в латиноамериканской стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.
Как отмечается, данное заявление Помпео сделал в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 1 мая.
«Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизируют Венесуэлу и американо-российские двусторонние отношения», — говорится в заявлении.
Кроме того, Помпео призвал Москву прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее Лавров обвинил США в поддержке попытки переворота в Венесуэле.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.