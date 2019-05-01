Депутат обратилась в прокуратуру после инцидента с целовавшем землю ребенком

Депутат Госдумы Светлана Бессараб попросила наказать заведующую детсадом, после того как она силой заставила ребенка опуститься на колени и целовать землю. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, это дикость и средневековье.

«Нельзя так обращаться с ребенком... Я беру этот инцидент под личный контроль. Депутатские запросы направлены в Полицию, Прокуратуру и органы власти», — отметила Бессараб.

Ранее сообщалось, что заведующая детсадом заставила ребенка встать на колени и целовать землю.

В МВД уточнили, что инцидент произошел 30 апреля в краснодарском детском саду «Звездочка».