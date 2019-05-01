В ООН призвали венесуэльцев воздержаться от насилия

В ООН попросили венесуэльские стороны воздержаться от насилия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

В заявление говорится, что ООН переживает из-за излишнего применения силы со стороны сотрудников полиции в отношении митингующих.

«Мы призываем обе стороны максимально воздерживаться (от применения силы. — «Газета.Ru», власти — уважать право на мирное собрание», — написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео объявил о возможной военной операции США в Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.