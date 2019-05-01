Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро попросил жителей страны сказать «нет» американскому вторжению. Об этом он написал в твиттере.

Мадуро отметил, что 1 мая рабочий класс Венесуэлы мобилизуется, чтобы отпраздновать свой день и защитить достижения. Он также подчеркнул, что пройдет марш, на котором жители скажут «нет» государственному перевороту» и вмешательству США.

«Стальные нервы, спокойствие и здравомыслие!», — добавил Мадуро.

Ранее госсекретарь США Майка Помпео заявил, что Мадуро якобы хотел сбежать из республики 30 апреля, но Россия отговорила его от этого.

Мадуро подчеркнул, что это «безумие, ложь и манипуляции», и что он предан «своей жизнью и своей кожей» Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.