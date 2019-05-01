Минск отреагировал на смену российского посла в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что решение о смене посла России в Минске — это решение российского руководства. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии. По словам Эйсмонт, Минск не против такого решения.

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против», — заявила Эйсмонт.

Он подчеркнула, что по поводу предшественника Мезенцева — Михаила Бабича — белорусская сторона «ничего плохого сказать не может».

Ранее Мезенцев отреагировал на свое назначение послом России в Белоруссии.