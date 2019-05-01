Помпео пообещал позвонить Лаврову

Американский госсекретарь Майк Помпео пообещал позвонить главе российского МИДа Сергею Лаврову, чтобы обсудить все происходящее в Венесуэле. Об этом рассказал советник лидера США по нацбезопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

По словам Болтона, звонок запланирован на сегодня, 1 мая. Он подчеркнул, что Помпео и Лаврову предстоит провести важный разговор.

«Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня», — отметил Болтон.

Также он отметил, что не знает ничего о возможной беседе по телефону американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Ранее Помпео объявил о поддержке венесуэльского лидера оппозиции Хуна Гуайдо.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.