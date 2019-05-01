Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва и Токио улучшают отношения.

«За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог», — говорится в поздравлении.

Путин также пожелал Нарухито крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.

Ранее новым японским императором стал наследный принц Нарухито.